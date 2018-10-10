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Дело экс-губернатора ЕАО Александра Винникова направлено в суд

Происшествия

Бывшего главу региона обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ – подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ

Биробиджан, 10 октября 2018, 08:23 — REGNUM  Бывший губернатор Еврейской АО Александр Винников отправится на скамью подсудимых. Экс-главу региона обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подробности в суде Биробиджана пока не раскрывают.

Александр Винников руководил ЕАО с 2010 по 2015 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, действующей сегодня в ЕАО властью во главе с губернатором Александром Левинталем жители недовольны. Регион относится к числу самых бедных в стране, каждый четвертый житель в нём находится за чертой бедности. В области огромные проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством, нет работы и качественной медицины. На работу и в больницу жители региона ездят в соседний Хабаровский край.

Недавно возмущение жителей ЕАО вызвало расследование журналистов независимой газеты «Набат», которые выяснили, что чиновники правительства области питаются дешевле и вкусней, чем дети в школах, а кормит «слуг народа» — Авиалесоохрана, в чьи обязанности входит тушение лесных пожаров.

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Скандалы с участием чиновников
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