Опубликовано видео с места аварии автобуса в Якутии

Якутск, , 07:58 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» произошло в Якутии. Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Отмечается, что из села Булгунняхтах в поселок Мохсоголлох на автобусе выехали 25 пассажиров. В результате съезда в кювет и переворачивания транспортного средства травмы получили девять человек. Видео, снятое после аварии, опубликовано на YouTube-канале «Оперативно и достоверно».

В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте ДТП, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября при столкновении автомобиля BMW с маршрутным микроавтобусом Volkswagen Crafter в Выборгском районе Санкт-Петербурга пострадали четыре пассажира маршрутки.

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