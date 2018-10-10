Аэропорт Якутска открылся после ЧП, но самолёты пока не принимает

Якутск, , 07:45 — REGNUM Работы по удалению повреждённого «Суперджета» с взлётно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» пока не завершены, а потому приём самолётов в столице республики всё ещё не начат. Однако аэропорт уже возобновил свою работу в 10:30 поместному времени (04:30 по мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

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«Выпуск воздушных судов на прилёт будет осуществляться по завершению работ по удалению самолёта с полосы», — пояснили в аэропорту.

Там также отметили, что самолёт с ВПП убирает бригада авиационно-технической базы АК «Якутия», которая действует в соответствии с инструкцией по эвакуации воздушных судов. Аэропорт предоставил авиакомпании все необходимые для этого технические средства и ресурсы.

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В аэропорту также заверили, что в ночь с 9 на 10 октября его сотрудники проводили все необходимые мероприятия по устранению последствия перепада температуры воздуха, приведшей к появлению гололёда на взлётно-посадочной полосе.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Якутия», совершавший рейс Улан-Удэ — Якутск, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. Предварительными причинами ЧП называются гололёд и изношенность шасси самолёта «Суперджет». За медпомощью после инцидента обратились четыре пассажира.