Улан-удэнка спасла из огня 12 человек

Улан-Удэ, , 07:32 — REGNUM Диспетчер «горячей линии» минздрава Бурятии 26-летняя Светлана Пежемская, рискуя собственной жизнью, спасла из огня 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили министерстве здравоохранения Бурятии.

Жилой дом на улице Некрасова в Улан-Удэ загорелся в ночь с 4 на 5 октября. Пежемская вывела на улицу своих племянников и тётю. Затем она разбила стёкла в остальных квартирах и помогла выбраться наружу ещё восьмерым соседям, при этом получив порезы кистей и предплечья.

Подробности произошедшего рассказал заведующий оперативным отделом территориального центра «Медицины катастроф» Анатолий Лазарев:

«Света эвакуировала своих племянников семи, восьми и десяти лет. Потом с трудом вывела свою тётю, так как женщина поддалась панике. Затем разбила стёкла в соседних квартирах и, разбудив соседей, вывела ещё восемь человек».

К приезду пожарных полностью горела крыша дома. Самостоятельно эвакуировались 13 жильцов. Погиб один человек — пожилой мужчина.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года героический поступок совершил лесник из Бурятии Фёдор Григорьев. Рискуя жизнью, он спас из огня маленькую девочку.

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