В Оренбуржье выясняют обстоятельства гибели комбайнёра

Оренбург, , 07:21 — REGNUM В селе Ремезёнка Оренбургской области по факту несчастного случая, связанного с гибелью комбайнера, проводится доследственная проверка. Тело 57-летнего сотрудника крестьянско-фермерского обнаружено возле спецмашины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительной информации, комбайнер осуществлял ремонт сельхозтехники. Во время ремонтных работ он спрыгнул с кабины во время движения комбайна и попал под колеса.

Следствие выясняет обстоятельства и причины смерти комбайнера, проверяет соблюдение правил техники безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, в 2017 году в регионе зарегистрировано 78 несчастных случаев на производстве, в том числе 12 — со смертельным исходом. Причиной 10 чрезвычайных происшествий стали нарушения правил дорожного движения, остальные произошли из-за нарушения требований охраны труда.