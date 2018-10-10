Появилось видео с неудачно приземлившимся в Якутске «Суперджетом»

Якутск, , 07:14 — REGNUM В аэропорту Якутска произошел инцидент с пассажирским авиалайнером Sukhoi Superjet-100, который при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Видеоролик, снятый после ЧП, опубликован в Youtube-канале Сахамедиа.

В настоящее время расследованием причин авиапроисшествия с воздушным судном авиакомпании «Якутия» занимаются сотрудники воздушной гавани и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с органами правопорядка.

По сведениям Росавиации, у лайнера подломились задние стойки шасси. На одном из опубликованных видео заметны поврежденные части самолета. После ЧП помощь врачей потребовалась четверым пассажирам воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту совершившего неудачную посадку самолета находилось 86 пассажиров и пять членов экипажа. На текущий момент основной причиной происшествия называется гололёд.

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