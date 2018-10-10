В Новосибирской школе девятиклассник ранил ножом одноклассника

Новосибирск, , 06:57 — REGNUM Новосибирские следователи проводит проверку после поножовщины в одной из школ Новосибирска. Как выяснилось инцидент произошёл в городской школе № 202 накануне утром, 9 октября.

Как рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области, на перемене у раздевалки двое 15-летних подростков повздорили. В ходе ссоры один из них нанёс другому «колото-резаное ранение в ногу перочинным ножом». Раненого подростка отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь.

«Ученик находится дома. Как вы думаете, если было бы что-то серьёзное, его бы отпустили из больницы? Ребёнок сейчас дома с родителями. И второй мальчик тоже дома», — цитируют «НГС Новости» директора школы Светлану Душтакову.

Следователи тем временем изучают видеозапись с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за день до этого, 8 октября, в средней общеобразовательной школе № 82 во время урока технологии на пятиклассниц упали навесные шкафы. Следственное управление СК РФ назначило уголовно-процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «халатность» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч.2 ст.293 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В школе Новосибирска на детей во время урока рухнули навесные шкафы