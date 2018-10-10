В Якутии перевернулся автобус с пассажирами

Якутск, , 06:58 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии 10 октября произошло ДТП с пассажирским автобусом ПАЗ. За медицинской помощью после опрокидывания транспортного средства обратились девять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ГИБДД МВД по Якутии.

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Предварительной причиной аварии называется то, что водитель автобуса не выдержал безопасную скорость движения и допустил съезд с дороги. Известно, что ПАЗ перевозил людей из сёла Булгунняхтах в Мохсоголлох, в его салоне находилось порядка 25 человек. В результате происшествия у автобуса вылетели все окна. Обстоятельства ДТП устанавливает оперативно-следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Якутии произошло ещё одно ЧП. За пределы взлётно-посадочной полосы выехал самолёт авиакомпании «Якутия», за медпомощью обратились четыре пассажира из 86-ти. Причиной аварии предварительно называется гололёд и износ шасси воздушного судна.