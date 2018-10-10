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Флоридец хотел купить мороженое, но попал в руки полиции

Происшествия

За мороженым он приехал в нетрезвом виде

Майами, США, 10 октября 2018, 05:38 — REGNUM  Полиция американского штата Флорида арестовала местного жителя Джоша Веррота за вождение в нетрезвом виде, сообщает Miami Herald.

Сообщается, что Веррот припарковался возле магазина и зашел в торговое учреждение без футболки, чтобы купить себе мороженое. Продавец обратил внимание не неадекватное поведение мужчины, а также на множественные повреждения его автомобиля, и сообщил об этом в полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия, однако смогли найти Веррота лишь в лесу неподалеку, где он сидел и ел мороженое.

Полицейские предложили Верроту, от которого пахло алкоголем, пройти тест на трезвость, однако в ответ подозреваемый начал кричать и вести себя неадекватно. По дороге в полицейский участок мужчина, закованный в наручники, упал на землю, начал кататься по ней и кричать. Чтобы успокоить Веррота, полицейским на помощь прибежали сотрудники пожарных служб, одного из которых Веррот укусил за руку.

Верроту предъявлены обвинения за вождение в нетрезвом виде и подделке документов — при аресте он назвался именем своего брата. В октябре его ждет суд, который и определит наказание для задержанного.

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Происшествия в США
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