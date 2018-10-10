В Боснии и Герцеговине при взрыве на заводе пострадали рабочие

Сараево, , 04:49 — REGNUM Восемь рабочих нефтеперерабатывающего завода в городе Босански-Брод (Босния и Герцеговина) пострадали в результате взрыва, заявила пресс-секретарь местной полиции Драгана Керкез, сообщает Reuters.

ЧП зафиксировано 9 октября в 21:30 (время местное). По словам Керкез, причина взрыва не установлена.

«Это был сильный взрыв, и звук было слышно в Славонски-Броде», — заявила Керкез.

Уточняется, что травмы, полученные пострадавшими, не тяжелые.

По данным Reuters, завод, на котором произошел взрыв, принадлежит российской нефтяной компании «Зарубежнефть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Канаде при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil пострадали пять человек. Взрыв произошел в ходе пожара, который тушили несколько часов.

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