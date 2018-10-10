Задержанного по делу об убийстве болгарской журналистки отпустят

София, , 02:55 — REGNUM Болгарская полиция намерена отпустить гражданина Румынии, ранее задержанного по делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, сообщает Reuters.

«Мы продолжаем работать. В настоящее время пока нет фактов и обстоятельств, которые мы можем озвучить. Гражданин Румынии должен быть отпущен на свободу», — заявил глава полиции Русы Теодор Атанасов.

Румынский гражданин был задержан 9 октября. По информации Болгарского национального радио, у него при обыске был обнаружен также молдавский паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября тело журналистки Виктории Мариновой было обнаружено в парке Русы. Она погибла от множественных ударов по голове и удушения. Перед смертью она была изнасилована.

Полиция Болгарии не исключает, что убийство могло произойти как по личным мотивам, так и в связи с профессиональной деятельностью журналистки, которая расследовала финансовые махинации с фондами Евросоюза.

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