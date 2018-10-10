К ликвидации ЧП в аэропорту Якутска подключили десятки спасателей

Якутск, , 02:14 — REGNUM В ликвидации ЧП в аэропорту Якутска, где самолет из Улан-Удэ выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, участвовали порядка тридцати спасателей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел 9 октября в 21:45 (время местное). Самолет, прилетевший в аэропорт «Якутск» из Улан-Удэ, после посадки проехал место поворота и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В самолете находились 87 человек.

«Всего задействовано 29 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — 13 человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что все пассажиры покинули самолет по надувному трапу. Аэропорт «Якутск» был закрыт, а запланированные на ближайшее время рейсы перенаправлены на запасной аэропорт в поселке Чульман (Нерюнгринский район, Якутия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за отказа двигателя. На борту находились 32 пассажира и экипаж.

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