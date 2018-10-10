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Порошенко обвинил Россию в пожаре на военном складе под Черниговым

Происшествия

Но есть и другие версии

Киев, 10 октября 2018, 01:45 — REGNUM  Главной версией пожара на военном складе в Черниговской области Украина считает «диверсию со стороны России», заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы Украины.

Киев придерживается версии причастности России к пожару из-за близости этой военной базы к российско-украинской границе. Другие версии произошедшего — нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, а также умышленный поджог с целью сокрытия недостачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на украинском военном складе около города Ичня Черниговской области возник пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы. В связи со взрывами из района были эвакуированы более десяти тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Пожар на складе под Черниговом скроет след ракеты, сбившей «Боинг»

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