Китайский рабочий жил неделю с гвоздем в голове

Ухань, Китай, , 01:12 — REGNUM У жителя китайской провинции Хубэй врачи обнаружили в голове гвоздь, сообщает South China Morning Post.

Как отмечает издание, 43-летний работник цементного завода Ху неделю страдал от головной боли, а когда боль усилилась решил обратиться к врачу. Врачи провели Ху компьютерную томографию и обнаружили в черепе мужчины 48-миллиметровый гвоздь.

Ху заявил, что не понимает, откуда в его голове мог оказаться гвоздь, так как его работа заключается в просмотре видео с камер наблюдения на заводе. Теперь он поедет в больницу, чтобы удалить гвоздь из своей головы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в китайской провинции Хунань врачи извлекли из желудка молодого человека 87 гвоздей. Операция, в ходе которой хирурги извлекли из желудка пациента гвозди и канцелярские кнопки, проходила около четырех часов.

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