В Ленобласти на кольцевой автодороге в ДТП пострадали три человека

Всеволожск, Ленинградская область, , 00:30 — REGNUM Во Всеволжском районе Ленинградской области на внешнем кольце КАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщают «Невские новости».

Авария произошла на 117 километре внешнего кольца КАД. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали три человека, один из которых получил тяжелые травмы. Остальные двое получили травмы средней степени тяжести. Отмечается, что для ликвидации последствий аварии выезжали пожарные.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Санкт-Петербурге произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с легковым автомобилем BMW. В результате столкновения пострадали четыре человека, находившиеся в маршрутке.

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