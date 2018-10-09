В Рязани ликвидировали пожар в академии ФСИН

Рязань, 9 октября 2018, 23:58 — REGNUM Пожар, возникший в одном из учебных корпусов академии ФСИН в Рязани, потушен. Об этом 9 октября сообщает официальный сайт регионального управления МЧС РФ.
Пожар был ликвидирован к 23:00. Огнем была охвачена площадь порядка 100 квадратных метров, уточняется на сайте. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал.
Возгорание возникло вечером 9 октября в четвертом лекционном зале юридического факультета академии, расположенном на шестом этаже учебного корпуса.
Причины возгорания выясняются.
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