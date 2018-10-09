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В Рязани ликвидировали пожар в академии ФСИН

Происшествия

Площадь пожара составляла 100 квадратных метров

Рязань, 9 октября 2018, 23:58 — REGNUM  Пожар, возникший в одном из учебных корпусов академии ФСИН в Рязани, потушен. Об этом 9 октября сообщает официальный сайт регионального управления МЧС РФ.

Пожар был ликвидирован к 23:00. Огнем была охвачена площадь порядка 100 квадратных метров, уточняется на сайте. По предварительным данным, от пожара никто не пострадал.

Возгорание возникло вечером 9 октября в четвертом лекционном зале юридического факультета академии, расположенном на шестом этаже учебного корпуса.

Причины возгорания выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в учебном корпусе Академии ФСИН в Рязани локализован

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