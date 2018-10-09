В Бахрейне рухнул жилой дом. Пострадали около 20 человек

Манама, , 23:02 — REGNUM Не менее 20 человек получили серьезные ранения при обрушении двухэтажного жилого дома в столице Бахрейна, сообщает 9 октября МВД королевства на своей странице в Twitter.

По информации МВД, дом рухнул вечером 9 октября и спасательная операция на месте трагедии продолжается.

На данный момент известно, чтов больницы доставлены порядка 20 человек с ранениями различной степени тяжести.

Причина обрушения дома пока не выяснена, но местные власти объясняют инцидент тем, что рухнувшее здание было старым.

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