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Пожар в учебном корпусе Академии ФСИН в Рязани локализован

Происшествия

В результате пожара никто не пострадал

Пожар в учебном корпусе Академии ФСИН в Рязани локализован
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
На пожаре

Рязань, 9 октября 2018, 22:40 — REGNUM  Пожар в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний в Рязани локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

В ведомстве отметили, что благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большую часть здания. Сообщается, что в тушении пожара в настоящее время задействованы около 50 человек.

Напомним, возгорание произошло в лекционном зале на шестом этаже учебного корпуса академии. Пожару присвоен повышенный, третий номер сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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