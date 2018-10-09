Вторник, 9 Октября 2018 года
23:26:00 МСК

Трамп заявил, что ураган «Майкл» угрожает уже четырем штатам

Происшествия

Ранее американский президент говорил только о Флориде

Трамп заявил, что ураган «Майкл» угрожает уже четырем штатам
kalhh
Дональд Трамп

Вашингтон, 9 октября 2018, 22:36 — REGNUM  Ураган «Майкл», набирающий силу в Мексиканском заливе, может ударить по четырем штатам, заявил 9 октября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп указал, что ураган достигнет побережья Флориды утром 10 октября, но может после этого ударить еще и по Северной и Южной Каролине, а также по Джорджии.

Кроме того, президент США написал, что у него есть данные, позволяющие говорить о том, что ураган «Майкл» может быть сильнее сентябрьского урагана «Флоренс», из-за которого погибли жители Северной и Южной Каролины.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за урагана «Майкл» в Центральной Америке уже погибло не менее 13 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о полной готовности властей США к удару урагана «Майкл»

Читайте развитие сюжета: Трамп ввёл чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить