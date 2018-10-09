Сирия: ликвидирован еще один лидер радикальной группировки

Идлиб, Сирия, , 21:49 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на активистов сирийской оппозиции, 8 октября на северо-западе провинции Идлиб был уничтожен один из лидеров джихадистов. Это Абу Муссаб аль-Дюрер. Он являлся одним из высокопоставленных лидеров группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Автомобиль, в котором ехал джихадист, попал в засаду на дороге Даркош — Азмарин. Группа неизвестных лиц открыла по нему огонь из стрелкового оружия. Абу Муссаб аль-Дюрер был убит сразу. Кроме него, были уничтожены его два соратника, также находившиеся в автомобиле.

Следует отметить, что в Идлибе идет полным ходом создание демилитаризованной зоны. Данные шаги проводятся в рамках договоренностей, достигнутых в Сочи между президентами Турции и России. Сроки поджимают: предписано до 10 октября из этой зоны вывести все тяжелое вооружение, все радикальные организации должны оставить данную территорию до 15 октября.

Но не все готовы подчиниться. В частности, группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входит в список радикальных, значит, она должна в полном составе покинуть территорию деэскалации. Однако мнения в группировке разделились: часть руководства согласна на выполнение требований, другая часть готова продолжать вооруженное противостояние.

Для убеждения боевиков применяются переговоры, которые ведутся представителями турецкой разведки. Также используется запугивание и силовое давление на боевиков. Местные источники отметили, что по Идлибу прошла волна ликвидаций лидеров группировок, не желающих выполнять Сочинское соглашение.

Таким образом, ликвидация этого полевого командира может быть как результатом внутренних разногласий, так и внешним воздействием со стороны турецких или сирийских военных.