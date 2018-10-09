В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

Рязань, , 21:31 — REGNUM В Рязани вечером 9 октября произошёл пожар в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Очаг возгорания находится на шестом этаже учебного корпуса академии. По предварительным данным, пожар возник в лекционном зале. В здании наблюдается сильное задымление.

Сообщается, что пожару присвоен повышенный, третий номер сложности. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

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