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В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

Происшествия

Пожар возник в учебном корпусе академии

Рязань, 9 октября 2018, 21:31 — REGNUM  В Рязани вечером 9 октября произошёл пожар в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Очаг возгорания находится на шестом этаже учебного корпуса академии. По предварительным данным, пожар возник в лекционном зале. В здании наблюдается сильное задымление.

Сообщается, что пожару присвоен повышенный, третий номер сложности. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Читайте развитие сюжета: Пожар в учебном корпусе Академии ФСИН в Рязани локализован

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