В Рязани загорелось здание Академии ФСИН

Рязань, 9 октября 2018, 21:31 — REGNUM В Рязани вечером 9 октября произошёл пожар в здании Академии Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Очаг возгорания находится на шестом этаже учебного корпуса академии. По предварительным данным, пожар возник в лекционном зале. В здании наблюдается сильное задымление.
Сообщается, что пожару присвоен повышенный, третий номер сложности. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало.
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