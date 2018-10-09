СМИ: Пожар на складе под Черниговом скроет след ракеты, сбившей «Боинг»

Чернигов, Украина, , 20:07 — REGNUM Пожар на складах боеприпасов под Черниговом должен уничтожить документы о перемещениях хранившихся там ракет 9М38М и 9М38м1 к ЗРК «Бук», считают сотрудники телеграм-канала «Майор и генерал».

Со ссылкой на неназванные источники канал 9 октября сообщил, что в числе прочих разновидностей боеприпасов в сгоревшем арсенале под Черниговом хранились ракеты 9М38М и 9М38м1 для самоходного зенитно-ракетного комплекса «Бук», сбившего летом 2014 года над Донбассом малайзийский «Боинг».

По действующим регламентам, вместе с ракетами в контейнерах хранятся формуляры на каждый боеприпас, а в архиве склада сохраняется документация на каждую ракету, переданную в ту или иную воинскую часть или отправленную иностранному покупателю.

Не исключено, что в результате пожара вся эта документация сгорит, что не позволит установить принадлежность ракеты, сбившей «Боинг».

Напомним, по номеру одного из блоков ракеты, показанного голландской комиссией по расследованию гибели «Боинга», завод-изготовитель предоставил документы, согласно которым эта ракета была передана в воинскую часть ПВО, дислоцированную на Украине.

Версия Киева заключается в том, что данная ракета была передана грузинским военным, а в августе 2008 года стала трофеем российских войск, которые воспользовались данным обстоятельством и использовали ее для уничтожения «Боинга».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на одном из двух крупнейших на Украине складов боеприпасов под Черниговом произошел в ночь с 8 на 9 октября. Причины и масштаб ущерба не установлены, так как пожар и взрывы еще продолжаются.

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