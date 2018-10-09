Орел: погибшие под колесами троллейбуса выходили из маршрутки

Орел, , 19:35 — REGNUM Погибшие и пострадавшие в результате наезда троллейбуса в Орле люди в момент аварии выходили из маршрутного такси на остановке. Это видно на записи с камеры видеонаблюдения соседнего с остановкой офиса. Запись размещена на сайте СКР.

На сайте правительства Орловской области размещено соболезнование губернатора Андрея Клычкова родным погибших. В нем также говорится, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» в Орле троллейбус врезался в группу людей на остановке. В результате три человека погибли, двое ранены.

Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей.

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