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Орел: погибшие под колесами троллейбуса выходили из маршрутки

Происшествия

В результате аварии три человека погибли, двое в больнице

Орел: погибшие под колесами троллейбуса выходили из маршрутки
Иллюстрация: СУ СКР Орловской области
Спасатели работают на месте аварии

Орел, 9 октября 2018, 19:35 — REGNUM  Погибшие и пострадавшие в результате наезда троллейбуса в Орле люди в момент аварии выходили из маршрутного такси на остановке. Это видно на записи с камеры видеонаблюдения соседнего с остановкой офиса. Запись размещена на сайте СКР.

На сайте правительства Орловской области размещено соболезнование губернатора Андрея Клычкова родным погибших. В нем также говорится, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» в Орле троллейбус врезался в группу людей на остановке. В результате три человека погибли, двое ранены.

Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР возбудил дело по факту смертельного ДТП с троллейбусом в Орле

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