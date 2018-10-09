Вторник, 9 Октября 2018 года
19:58:16 МСК

Трамп заявил о полной готовности властей США к удару урагана «Майкл»

Происшествия

По прогнозам метеорологов, ураган может затронуть побережье двух штатов

Трамп заявил о полной готовности властей США к удару урагана «Майкл»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трамп )

Вашингтон, 9 октября 2018, 19:15 — REGNUM  Федеральные и местные власти США готовы к вероятному удару стихии в виде урагана «Майкл», заявил 9 октября журналистам президент США Дональд Трамп.

По его словам, он обсудил этот вопрос с губернатором штата Флорида Риком Скоттом и прочими профильными чиновниками и пришел к выводу, что «всё очень хорошо готово к надвигающемуся урагану».

Напомним, урагану «Майкл» присвоена вторая категория и метеорологи считают весьма вероятным приход урагана на побережье Флориды.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Майкл» уже затронул Сальвадор, Гондурас и Никарагуа, где в результате погибли не менее 13 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексиканском заливе продолжает усиливаться ураган «Майкл»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить