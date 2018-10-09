В Уфе эвакуировали 600 посетителей торгового центра

Уфа, , 18:52 — REGNUM Посетители и персонал торгового центра в Уфе были эвакуированы из-за задымления в здании. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.

По информации ведомства, около 18:10 по местному времени (16:10 мск) поступило сообщение о слабом запахе дыма на 4-м этаже торгового центра «Простор», расположенного на улице Жукова.

Ещё до прибытия пожарных из здания были эвакуированы около 600 человек, в том числе 200 детей.

Сотрудники МЧС на месте не обнаружили внешних признаков горения. Как было установлено, источником задымления стали ремни двигателя вентиляции. В результате инцидента никто не пострадал.