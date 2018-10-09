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Обрушившийся в Мордовии мост был в собственности республики

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Саранск, 9 октября 2018, 18:37 — REGNUM  Автомобильный мост, который обрушился сегодня в Дубенском районе Мордовии, был в собственности республики. Об этом сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Цыганов.

«Мост был в региональной собственности. Сейчас… работают специалисты», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, в настоящее время будет прорабатываться вопрос о необходимости проведения проверки всех автомобильных мостов на территории региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября между населенными пунктами Дубенки и Ардатово обрушился двухполосный автомобильный железобетонный мост протяженностью около 15 метров.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за проезда автомобиля с грузом, вес которого превышал допустимую норму.

В результате инцидента никто не пострадал, ни один из населенных пунктов не остался без автотранспортного сообщения. В 15 км от места обрушения имеется объездная дорога.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии произошло обрушение автомобильного моста

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Обрушения мостов
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