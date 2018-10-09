Дело о расправе над подростками в Югре: арестованы двое

Ханты-Мансийск, , 18:37 — REGNUM В Югре продолжается расследование дела об истязании двух подростков в одном из гаражных кооперативов Ханты-Мансийска. Задержан второй подозреваемый в совершении преступления сексуального характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два жителя Ханты-Мансийска 1999 и 1996 годов рождения подозреваются в участии в расправе над двумя юношами, взломавшими чужой гараж. Инцидент произошел в 2017 году. Поводом для расследования стала публикация видео расправы в соцсетях, на котором зафиксированы пытки инструментами, паяльной лампой, сексуальное насилие над одним из подростков, которых таким образом наказывали за попытку воровства.

В настоящее время оба подозреваемых в насильственных действиях сексуального характера заключены под стражу.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям лиц, допустивших распространение видеозаписи в интернете. Следствие считает публикацию видео с расправой в паблике социальной сети соотносимой с такими преступлениями, как «распространение порнографических материалов» и «нарушение неприкосновенности частной жизни».

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