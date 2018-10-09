В Мексиканском заливе продолжает усиливаться ураган «Майкл»

Вашингтон, 9 октября 2018, 17:51 — REGNUM Ураган «Майкл», бушующий в Мексиканском заливе, продолжает усиливаться и достиг характеристик второй категории, сообщает 9 октября Национальная служба США по предупреждению об ураганах.
Скорость ветра достигает 155 км/час. Ураган находится в 600 км от побережья американского штата Флорида, но метеорологи уже предупреждают о вероятности сильных ветров и дождей.
В штатах Алабама и Флорида объявлен режим ЧС.
Нефтедобывающие компании из-за урагана «Майкл» проводят эвакуацию персонала платформ, расположенных в Мексиканском заливе.
Удар урагана «Майкл» уже испытали на себе Сальвадор, Никарагуа и Гондурас, где из-за стихии погибли не менее 13 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье ураган оставил без электричества 75 населённых пунктов