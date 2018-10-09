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В Мексиканском заливе продолжает усиливаться ураган «Майкл»

Происшествия

На данный момент ему уже присвоена вторая категория

Вашингтон, 9 октября 2018, 17:51 — REGNUM  Ураган «Майкл», бушующий в Мексиканском заливе, продолжает усиливаться и достиг характеристик второй категории, сообщает 9 октября Национальная служба США по предупреждению об ураганах.

Скорость ветра достигает 155 км/час. Ураган находится в 600 км от побережья американского штата Флорида, но метеорологи уже предупреждают о вероятности сильных ветров и дождей.

В штатах Алабама и Флорида объявлен режим ЧС.

Нефтедобывающие компании из-за урагана «Майкл» проводят эвакуацию персонала платформ, расположенных в Мексиканском заливе.

Удар урагана «Майкл» уже испытали на себе Сальвадор, Никарагуа и Гондурас, где из-за стихии погибли не менее 13 человек.

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Ураганы, шторма, бури
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