Пожар на военных складах на Украине локализован

Чернигов, Украина, , 17:38 — REGNUM На территории 6-го арсенала в районе пос. Дружба Ичнянского района Черниговской области удалось «полностью локализировать пожары». Об этом 9 октября в эфире «112 Украина» заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«По информации непосредственно с места событий, мы постоянно держим связь, задымление еще есть. Пожары полностью локализированы. Продолжаются одиночные взрывы. Мы можем это слышать из Ични», — сказал Гуцуляк.

По его словам, в настоящее время силовики проводят аэроразведку.

«В настоящее время там работают инженерные машины разграждения, пожарные танки. В связи с тем, что снижается задымление, принято решение начать аэроразведку, чтобы более детально знать о происходящем», — добавил Гуцуляк.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны. В результате происшествия жертв и раненых нет. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из возможной зоны поражения эвакуировали более 12 тыс. человек. В Черниговской облгосадминистрации заявили об эвакуации 30 населенных пунктов. Возможной причиной происшествия в СБУ называют диверсию.

Напомним, ранее генерал-майор минобороны Украины Родион Тимошенко заявил, что по состоянию 9.30 пожаром охвачены пять хранилищ боеприпасов. «По состоянию 9.30 пожаром охвачены пять хранилищ. В результате проведенных мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась, что позволило провести разведку очагов пожара с помощью танка», — рассказал Тимошенко.