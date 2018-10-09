Вторник, 9 Октября 2018 года
17:57:44 МСК

Руководитель больницы в Тюмени заподозрен во взятке на 4 млн рублей

Происшествия

Речь идёт о продаже ведомственной недвижимости по завышенной цене

Тюмень, 9 октября 2018, 17:45 — REGNUM  В Тюменской области заместителя главного врача медучреждения подозревают в четырёхмиллионной взятке. Следствие полагает, что за эти деньги мужчина «способствовал продаже» недвижимости и земли рядом с поликлиникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, коррупционное преступление произошло в августе 2018 года. От кого была получена взятка, СКР не сообщает.

По информации источников Znak.com, речь идёт об управленце поликлиники имени Е.М. Нигинского, принадлежащей правительству Ямала через управляющую компанию «Нормедком». Нежилое здание у поликлиники и земля под ним якобы продавалась за 18 млн рублей, но были реализованы за 26 млн.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Проводится необходимый комплекс следственных действий, сбор и закрепление доказательственной базы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить