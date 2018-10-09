Руководитель больницы в Тюмени заподозрен во взятке на 4 млн рублей

Тюмень, , 17:45 — REGNUM В Тюменской области заместителя главного врача медучреждения подозревают в четырёхмиллионной взятке. Следствие полагает, что за эти деньги мужчина «способствовал продаже» недвижимости и земли рядом с поликлиникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, коррупционное преступление произошло в августе 2018 года. От кого была получена взятка, СКР не сообщает.

По информации источников Znak.com, речь идёт об управленце поликлиники имени Е.М. Нигинского, принадлежащей правительству Ямала через управляющую компанию «Нормедком». Нежилое здание у поликлиники и земля под ним якобы продавалась за 18 млн рублей, но были реализованы за 26 млн.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Проводится необходимый комплекс следственных действий, сбор и закрепление доказательственной базы.