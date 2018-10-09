На Ладожском мосту в Ленобласти задрался стык, создав угрозу водителям

Кировск, Ленинградская область, , 17:08 — REGNUM Новое ЧП с разводными мостами произошло в петербургском регионе. На этот раз — на Ладожском мосту через Неву у деревни Марьино в Кировском районе Ленинградской области. Он является частью федеральной трассы Р-21 «Кола», ведущей от Петербурга в Карелию и Мурманскую область.

«Задрался стык моста. Влетело уже несколько машин: как грузовых, так и легковых. Знак поставили слишком поздно», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», утром 9 октября, в период с 10:00 до 10:45 мск, Ладожский мост разводили для прохода вниз по Неве яхты «LadyDana 44» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра. Движение автомобильного транспорта по трассе было полностью перекрыто.

Сейчас на Ладожский мост направлены сотрудники дорожной организации, которые должны ликвидировать обнаруженный дефект.

«Ещё парочка подобных новостей про мосты, и я реально стану мостофобом… что-то недобрая тенденция последнее время…», — пишет одна из автомобилисток в обсуждении новости о проблеме на Ладожском мосту.

«Самопроизвольное поднятие Володарского моста похоже никому и ничему не научило», — сокрушается другой пользователь.

Читайте также: Установлена причина самопроизвольной разводки Володарского моста над Невой

Напомним, 25 августа на Володарском мосту в Санкт-Петербурге произошло серьезное ЧП — его разводной пролет самопроизвольно приподнялся, что привело к ДТП с пострадавшими: в пролет врезались два легковых автомобиля и маршрутка. Три человека были госпитализированы.

Как выяснили специалисты, причиной кратковременного подъема крыла моста мог стать случайный сбой в системе управления разводным пролетом переправы. Он произошел во время проверки готовности оборудования к разводке. Также эксперты выявили дефект конструкции разводного пролета, который ведет к появлению дополнительного трения в работе замка запирания. Это могло привести к сбою оборудования моста при его проверке перед разводкой.