СКР возбудил дело по факту смертельного ДТП с троллейбусом в Орле

Орел, , 16:56 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса в Орле 9 октября. Как сообщила пресс-служба СКР, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей.

В СКР уточнили, что в результате аварии погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя, двое пострадавших с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального подразделения СК России. Кроме этого в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла днем 9 октября на остановке «Дворец спорта»: троллейбус, следовавший по четвертому маршруту, сбил людей, которые стояли на остановке.

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