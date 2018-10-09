В Мордовии произошло обрушение автомобильного моста

с. Дубенки, Мордовия, , 16:53 — REGNUM Обрушение автомобильного моста произошло 9 октября в Дубенском районе Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, между населёнными пунктами Дубенки и Ардатово обрушился двухполосный железобетонный мост длиной около 15 метров.

Как отмечается, обрушение произошло в результате проезда автомобиля с грузом, вес которого превышал допустимую норму.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, отрезанных населённых пунктов нет. Сообщается, что в 15 километрах от места ЧП имеется объездная дорога.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 14 человек и восемь единиц техники.