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В Мордовии произошло обрушение автомобильного моста

Происшествия

В результате ЧП никто не пострадал

с. Дубенки, Мордовия, 9 октября 2018, 16:53 — REGNUM  Обрушение автомобильного моста произошло 9 октября в Дубенском районе Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, между населёнными пунктами Дубенки и Ардатово обрушился двухполосный железобетонный мост длиной около 15 метров.

Как отмечается, обрушение произошло в результате проезда автомобиля с грузом, вес которого превышал допустимую норму.

По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал, отрезанных населённых пунктов нет. Сообщается, что в 15 километрах от места ЧП имеется объездная дорога.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 14 человек и восемь единиц техники.

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Обрушения мостов
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