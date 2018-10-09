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На сталелитейном заводе SAIL Bhilai в Индии произошел взрыв

Происшествия

Известно о девяти погибших и четырнадцати раненых

Нью-Дели, 9 октября 2018, 17:13 — REGNUM  На сталелитейном заводе SAIL Bhilai в центральной Индии произошли взрыв и пожар, есть погибшие и раненые, 9 октября передает агентство Reuters.

По сообщению государственной компании Steel Authority of India Limited, взрыв был вызван пожаром на газопроводе коксохимического производства предприятия.

В настоящий момент известно о девяти погибших и четырнадцати раненых в результате взрыва. Все пострадавшие с ранениями и ожогами разной степени тяжести доставлены в местные больницы.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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