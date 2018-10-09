Массовую гибель птиц в Сыктывкаре ученые объяснили алкогольным отравлением

Сыктывкар, , 16:49 — REGNUM В столице Коми зафиксирована массовая гибель птиц. Только на одной из улиц нашли 14 мертвых свиристелей, сообщает pg11.ru.

Жители Сыктывкара выдвигали самые разные версии — от птичьей болезни до намеренного убийства пернатых. Ученые нашли иное объяснение происходящему.

Как рассказал агентству БНКоми заведующий лабораторией экологии наземных позвоночных животных Института биологии Коми научного центра УрО РАН Сергей Кочанов, причиной массовой гибели птиц могло стать алкогольное отравление.

По его словам, осенью с приходом холодов в ягодах рябины выделяется сахар, плоды начинают бродить прямо на кусте. Свиристели в большом количестве поедают их и получают алкогольное отравление, поэтому и гибнут.

Отметим, что версию ученых поддержали не все горожане:

«…свиристели, как лесные птицы, очень чувствительны к загрязнению воздуха. Ветер был северный, принёс с Эжвы метилмеркаптан, и птички стали дохнуть. Голуби и воробьи они уже адаптированы к городу, а вот лесные не привыкли к нашей экологии.В опровержение этой наивной теории Кочанова можно сказать, что воробьи, синицы и снегири так же любят рябину, но вот никак не дохнут от её употребления», — прокомментировал новость сайте агентства пользователь Алекандр Щиголев.

«А почему они раньше не гибли в таких количествах? Раньше рябина была другая? Или не бродила? С четверга в Эжве такой запах, что дышать нечем. Отравили уже всё вокруг. Бедные птички», — написал пользователь 246.

Добавим, что это не первый случай массовой гибели свиристелей в Сыктывкаре. В октябре 2016 года в центре города лежали десятки мертвых птиц. Особенно много их было у Госсовета Коми. По словам очевидцев, одурманенные чем-то пернатые погибали, врезаясь на лету в стекла административного здания.