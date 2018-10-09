Младенцев выносили с аппаратами: на Ямале эвакуировали перинатальный центр

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:48 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске 9 октября эвакуировали сотрудников и пациентов перинатального центра. Пришлось прервать операцию. Здание покинули все, вплоть до младенцев, которые находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает «Ноябрьск 24».

Причиной эвакуации стал забытый черный чемодан в холле перинатального центра. Его забыла у входа пациентка, которую незадолго выписали. Сообщается, что мероприятия по проверке потенциальной опасности чемодана прекратились, когда женщина за ним вернулась. Отмечается, что эвакуация заняла семь минут, хотя младенцев пришлось выносить с аппаратами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, забытые сумки часто становятся причиной ложной тревоги. К примеру, в Челябинске в 2015 году в срочном порядке были эвакуированы персонал и воспитанники детского сада. В оставленной сумке специалисты не нашли никаких взрывоопасных предметов, кроме личных вещей.

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