Начало пожара и взрывов на складе боеприпасов под Черниговом. Видео

Чернигов, Украина, , 16:42 — REGNUM Украинские СМИ опубликовали видеозапись пожара и взрывов на военном арсенале в Черниговской области.

Пожар, причины которого не установлены, начался в ночь с 8 на 9 октября. Из-за возгорания начали взрываться снаряды разных калибров, мины и ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО). По предварительной информации, на горящих складах хранились боеприпасы самых разных типов, начиная с пистолетных патронов и заканчивая гаубичными и танковыми снарядами.

Количество хранившихся на арсенале боеприпасов исчисляется десятками тысяч тонн.

Местные власти утверждают, что от пожара и взрывов никто не пострадал, а из прилегающих населенных пунктов эвакуированы почти 12 тыс. человек. СМИ сообщают, что интенсивность взрывов к данному моменту снизилась с трех до одного в минуту.

Ущерб от пожара сечас установить невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары в хранилищах боеприпасов на Украине происходят со странной регулярностью. Не исключено. что таким образом скрываются следы масштабных хищений и нелегальных продаж.

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