Ростовская область: дело об оскорблении пятиклассника получило продолжение

Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM В Ростовской области преподаватель английского языка, оскорбившая и унизившая пятиклассника, уволена. Кроме того, руководство школы пообещало принести извинения родителям школьника.

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Учитель общеобразовательной школы №6 (Красный Сулин) понимает, что явно «перегнула палку», но виноватой себя в этой ситуации не считает.

«В какое время мы живем, что каждый может опозорить учителя? Вы просто не знаете, в каких условиях сейчас находятся многие педагоги. Это городок-поселок, там учатся колхозники. Ученики вообще английского не знают. У них нет денег, чтобы ходить к репетитору. У многих родители — пьющие. И у детей такая психология: если ты их не отругаешь, значит, — не любишь. Они не хотят слушать, не хотят сидеть, не хотят учиться! А ты перед ними как Петрушка стоишь. Дети, глядя на нас, смеются: мы не хотим быть такими, как вы, вы — нищие, вы — бедные и не крутые. Зачем нам такими быть?» — цитирует собеседницу «Комсомольская правда».

Свои оскорбления учительница назвала эмоциями и отметила, что дети не оскорбились.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между учителем и педагогом вспыхнул 2 октября. Инцидент подтверждают видеокадры, снятые одноклассниками ребёнка. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области проводят доследственную проверку по данному факту. Преподаватель может стать фигуранткой уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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