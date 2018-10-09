С начала года в Костромской области от пожаров погибли 33 человека

Кострома, , 16:18 — REGNUM С начала текущего года в Костромской области от пожаров погибли 33 человека, травмировано — 30, сообщает областное управление МЧС. Всего в регионе было зарегистрировано 469 пожаров.

Больше всего случаев возгорания зарегистрировано в частном секторе — 333 пожара. По данным МЧС основными причинами возгораний в области являются:

неосторожное обращение с огнем — 156 пожаров;

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 136 пожаров;

нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 82 пожара.

ИА REGNUM напоминает, что за первое полугодие 2018 года пожарные спасли 175 человек и эвакуировали 454 местных жителей.

В главном управлении МЧС по Костромской области отмечают, что в регионе зафиксировано снижение количества возгораний на 3,1%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.