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С начала года в Костромской области от пожаров погибли 33 человека

Происшествия

Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем

С начала года в Костромской области от пожаров погибли 33 человека
Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания
Сгоревший заживо

Кострома, 9 октября 2018, 16:18 — REGNUM  С начала текущего года в Костромской области от пожаров погибли 33 человека, травмировано — 30, сообщает областное управление МЧС. Всего в регионе было зарегистрировано 469 пожаров.

Больше всего случаев возгорания зарегистрировано в частном секторе — 333 пожара. По данным МЧС основными причинами возгораний в области являются:

  • неосторожное обращение с огнем — 156 пожаров;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 136 пожаров;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 82 пожара.

ИА REGNUM напоминает, что за первое полугодие 2018 года пожарные спасли 175 человек и эвакуировали 454 местных жителей.

В главном управлении МЧС по Костромской области отмечают, что в регионе зафиксировано снижение количества возгораний на 3,1%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

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Противопожарная безопасность
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