Миронов настаивает на наказании Кокорина и Мамаева

Москва, , 16:10 — REGNUM Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева следует наказать без оглядки на их известность, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Вчера в Москве произошло сразу несколько инцидентов в результате хулиганских выходок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба вели себя как малолетние гопники, и ответственность за такое поведение должна последовать без оглядки на их известность», — написал Миронов в соцсети.

По мнению парламентария, Мамаева и Кокорина на пушечный выстрел нельзя подпускать к сборной, как бы здорово они ни играли.

«Это послужит уроком для всех! Уже все согласны, что наши футболисты получают зарплату, не сопоставимую ни с уровнем мастерства, ни с доходами их коллег из европейских чемпионатов. У молодых голова кругом идёт от шальных денег», — констатировал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на сажать в тюрьму за драку Кокорина и Мамаева. По мнению парламентария, «наказание для них должно быть нестандартным», например, считает Жириновский, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в нападениях на людей в центре Москвы.

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