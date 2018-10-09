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ДТП в Орле: троллейбус сбил насмерть троих человек

Происшествия

Еще двое получили травмы

ДТП в Орле: троллейбус сбил насмерть троих человек
Иллюстрация: Пресс-служба УМВД Орловской области
Фото с места аварии

Орел, 9 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Три человека погибли в результате ДТП с участием троллейбуса в Орле днем 9 октября, сообщили ИА в пресс-службе УМВД по региону.

Как уточняется, авария произошла около 15:00 в районе остановки «Дворец спорта»: водитель троллейбуса допустил наезд на группу пешеходов.

В результате автоаварии погибли три человека, двое ранены.

На месте работает полиция. Выясняются причины аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орле троллейбус въехал в группу пешеходов: есть пострадавшие

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