Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек

Джакарта, , 16:14 — REGNUM Согласно официальной оценке, землетрясение и цунами в Центральном Сулавеси унесло 2010 жизней, более 10 тыс. граждан получили ранения, сообщает Le Figaro.

Большинство жертв было обнаружено в небольшом прибрежном городе Палу, который получил наибольший урон. Землетрясение разрушило большую часть системы водоснабжения и для ее восстановления потребуются месяцы, отмечает издание.

В порт Палу прибыл больничный корабль с более чем 30 врачами, которые пришли на помощь раненым, освобожденным из щебня.

«Многие люди были доставлены на борт с зараженными ранами», — рассказал Херу Сетианто, анестезиолог на борту корабля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7.5 баллов и вызванное им цунами обрушились на Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года.