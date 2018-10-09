Командование ВСУ: БПЛА не были причиной взрыва арсенала возле Ични

Ичня, Украина, , 16:14 — REGNUM Никакие беспилотные летательные аппараты возле военных складов рядом с городом Ичня Черниговской области в течение последних двух дней не пролетали, сообщила 9 октября пресс-служба командования воздушных сил ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Таким образом, командование воздушных сил ВСУ опровергло информацию о том, что причиной взрыва в арсенал возле Ични мог якобы стать БПЛА. В пресс-службе отметили, что рядом с арсеналом проходят воздушные пути, а по ним летают трассовые самолеты, которые в условиях недостаточной видимости могут быть приняты за БПЛА.

Напомним, в ночь на 9 октября возле Ични загорелись военные склады. Минобороны Украины заявило, что «наиболее вероятная версия взрывов — диверсия».