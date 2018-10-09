В Махачкале задержан отец убитых пастухов Гасангусейновых

Махачкала, , 16:01 — REGNUM Отец убитых братьев-пастухов Муртазаали Гасангусейнов задержан в Махачкале. Сотрудниками полиции он доставлен Советский РОВД города Махачкала, пишет 9 октября «Черновик».

В момент задержания мужчина находился в парке рядом с Центральной площадью столицы Дагестана. Претензия к нему заключается в том, что он будто бы собирался устроить митинг перед зданием Следственного комитета.

По словам общественного деятеля Джамбулата Гасанова, Гасангусейнов собирался устроить одиночный пикет, но его не пускали на площадь. Затем он отправился к зданию республиканского управления Следственного комитета, где проходит выездное совещание Национального антитеррористического комитета. Он хотел обратить внимание приехавших в Дагестан федеральных руководителей силового блока страны на свою проблему.

Напомним, что убийство двух братьев Гасангусейна и Наби Гасангусейновых было совершено 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана, вблизи поселка Гоор-Хиндах. Ранним утром следующего дня тела братьев нашел в кустах по дороге к пастбищу их дядя Исрапил Магомедов. На момент убийства одному из парней было 17 лет, второму — 19.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что родители убитых молодых людей Муртазали и Патимат Гасангусейновы стояли с пикетами на площади Махачкалы с 24 сентября по 1 октября, требуя встречи с главой республики Владимиром Васильевым. По их мнению, расследование уголовного дела об убийстве их детей ведется с нарушениями.

Позже расследование было передано следователям центрального аппарата Следственного комитета. Такое решение было принято председателем СКР Александром Бастрыкиным по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева.

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