Известный видеоблогер Афоня TV попал в ДТП на мотоцикле

Москва, , 15:41 — REGNUM Видеоблогер Андрей Афонин (Афоня TV) попал в аварию на мотоцикле и повредил ногу. Соответствующий пост он опубликовал 9 октября на своей странице в Instagram.

«Разложился, снимал вам ролик, дороги мокрые, скользко. Решил пока снег не выпал записать… бывает. BMW простите, мотоцикл пушка, я лох», — отметил блогер.

Он рассказал, что во время езды снимал видеоролик и в какой-то момент не смог справиться с управлением. Причиной этого стал мокрый из-за дождя асфальт. Блогер написал, что он не может разогнуть ногу и не может оценить степень травмы. Он также сообщил, что это уже четвёртый раз, когда он попадает в подобное дтп.

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Напомним, на канале Афоня TV Андрей Афонин в основном выкладывает ролики, в которых он разыгрывает девушек или разоблачает других известных видеоблогеров. Первые свои видео он начал публиковать летом 2014 года.

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