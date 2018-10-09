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Друзьям Кокорина и Мамаева не удалось выкупить запись инцидента в кафе

Происшествия

Запись была передана правоохранителям и в настоящее время приобщена к уголовному делу

Москва, 9 октября 2018, 15:37 — REGNUM  Приятели футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, устроивших драку в одной из московских кофеен, пытались выкупить у руководства заведения жесткий диск сервера видеофиксации. Об этом радиостанции «Вести FM» рассказала очевидец событий.

По словам девушки, знакомым спортсменов предложили купить видеозапись инцидента за крупную сумму, однако «персонал встал на защиту постоянных клиентов» и отказался продавать видео.

В дальнейшем запись была передана правоохранителям и в настоящее время приобщена к уголовному делу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября ставшие зачинщиками двух драк накануне ночью футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны полицией. Ожидается, что спортсмены будут допрошены.

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