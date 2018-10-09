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В Орле троллейбус въехал в группу пешеходов: есть пострадавшие

Происшествия

На месте работают сотрудники оперативных служб

В Орле троллейбус въехал в группу пешеходов: есть пострадавшие
Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР
Троллейбус

Орел, 9 октября 2018, 15:33 — REGNUM  В Орле троллейбус сбил группу пешеходов. Авария произошла днем 9 октября в районе остановки «Дворец спорта».

По предварительным данным, под колесами троллейбуса оказались три человека. Как сообщает ТРК «Истоки», двое пострадавших оказались под троллейбусом. За жизнь третьей пострадавшей, девушки, борются врачи

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады медиков. Информация уточняется.

Читайте развитие сюжета: ДТП в Орле: троллейбус сбил насмерть троих человек

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