В Орле троллейбус въехал в группу пешеходов: есть пострадавшие

Орел, , 15:33 — REGNUM В Орле троллейбус сбил группу пешеходов. Авария произошла днем 9 октября в районе остановки «Дворец спорта».

По предварительным данным, под колесами троллейбуса оказались три человека. Как сообщает ТРК «Истоки», двое пострадавших оказались под троллейбусом. За жизнь третьей пострадавшей, девушки, борются врачи

На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады медиков. Информация уточняется.

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