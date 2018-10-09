Вторник, 9 Октября 2018 года
16:17:33 МСК

Марочко: лейтенант ВСУ покончил с собой из-за нежелания воевать в Донбассе

Происшествия

Командиры не прислушались к лейтенанту и заявили, что он поедет в Донбасс

Луганск, 9 октября 2018, 15:47 — REGNUM  Лейтенант ВСУ наложил на себя руки из-за нежелания воевать против своих родственников в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 9 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в ночь на 6 октября в воинской части А3628, дислоцирующейся в городе Бровары Киевской области. Так, 22-летний лейтенант ВСУ должен был уйти воевать в зону «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе. Однако военнослужащий не хотел ехать, так как в ЛНР проживали его родственники, а в зоне «ООС» ему пришлось бы вести обстрелы республики и, соответственно, он мог бы попасть по своей родне. Но командиры не прислушались к лейтенанту и продолжили настаивать на его отъезде.

Напомним, по официальным данным военной прокуратуры Украины, с начала 2018 года в ВСУ 34 военнослужащих совершили самоубийства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить