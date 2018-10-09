Марочко: лейтенант ВСУ покончил с собой из-за нежелания воевать в Донбассе

Луганск, , 15:47 — REGNUM Лейтенант ВСУ наложил на себя руки из-за нежелания воевать против своих родственников в Луганской Народной Республике (ЛНР), заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 9 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в ночь на 6 октября в воинской части А3628, дислоцирующейся в городе Бровары Киевской области. Так, 22-летний лейтенант ВСУ должен был уйти воевать в зону «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе. Однако военнослужащий не хотел ехать, так как в ЛНР проживали его родственники, а в зоне «ООС» ему пришлось бы вести обстрелы республики и, соответственно, он мог бы попасть по своей родне. Но командиры не прислушались к лейтенанту и продолжили настаивать на его отъезде.

Напомним, по официальным данным военной прокуратуры Украины, с начала 2018 года в ВСУ 34 военнослужащих совершили самоубийства.