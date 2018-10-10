ДТП с четырьмя погибшими в Югре: возбуждено уголовное дело

Сургут, Югра, , 13:58 — REGNUM В Югре по факту ДТП с четырьмя погибшими, в том числе и трёхлетним ребёнком, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла днём 9 октября 2018 года на трассе Сургут-Лянтор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в Сургутском районе на 87 километре автодороги Сургут — Лянтор столкнулись «Мицубиси Паджеро» и «ВАЗ-2112». По предварительным данным водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением мужчины 1974 года рождения. Все, кто находился в отечественном автомобиле погибли на месте происшествия: водитель 1979 года рождения и пассажиры 1975, 1993 и 2015 годов рождения. Водитель «Мицубиси Паджеро» госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Как показала экспертиза, водители на момент столкновения автомобилей были трезвы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Следствие выясняет обстоятельства и причины ДТП.

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