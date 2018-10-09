ДТП в Югре: следующая инстанция — Верховный суд России

Нефтеюганск, Югра, , 14:45 — REGNUM Потерпевшие в деле о ДТП конца 2016 года под Ханты-Мансийском не добились удовлетворения кассационной жалобы президиумом суда автономного округа. Решение предыдущей инстанции осталось без изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде ХМАО.

Автокатастрофа на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла 4 декабря 2016 года. Причиной ДТП стало столкновение пассажирского автобуса и двух тонаров. Погибли 12 человек, 10 из них — юные акробаты из спортшколы «Сибиряк».

В феврале 2018 года по данному делу были осуждены водитель автобуса Марат З. к полутора годам колонии, представитель владельца автобуса Александр С. — к году и трём месяцам заключения. Экс-директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Т. получила 11 месяцев исправительных работ, водитель тягача Раиль С. — шесть лет и девять месяцев заключения.

Родители погибших и пострадавших детей возмутились мягкостью приговора, их поддержала прокуратура и руководитель СКР Александр Бастрыкин. Заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв внес в судебную коллегию по уголовным делам окружного суда ХМАО апелляцию с требованием ужесточить наказание осужденным. Было возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении водителя второго тягача Вадима С., а также в отношении главного механика АО «Башнефтегеофизика» по статье 266 УК РФ («Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями»).

В мае суд ХМАО отказал в удовлетворении апелляций по данному делу. Через четыре месяца потерпевшие подали кассацию в президиум данного суда с требованием отменить прежнее решение и направить материалы на новое расследование.

Как заявил защитник потерпевших в местных СМИ, его клиенты обратятся в следующую инстанцию — в Верховный суд России.

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